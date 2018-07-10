Расследование после отравления британцев в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" распространилось и на третий британский город - Суиндон, передает Mirror.

Британская полиция изолировала автомобиль в Суиндоне на территории, которая располагается на расстоянии около 54 км от Солсбери, где 4 марта были отравлены тем же нервно - паралитическим веществом бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сотрудники в масках заклеили автомобиль пленкой перед тем, как изолировать его.

"Мы организовали перевозку автомобиля с адреса в Суиндоне в связи с текущим инцидентом в Эймсбери", - сказали в правоохранительных органах.

По словам полиции, в операции задействованы лишь те люди, у которых есть подготовка и опыт, необходимый для безопасного удаления транспортного средства. Помимо этого, в полиции заверили, что угроза для людей остается низкой.

Напомним, 30 июня в соседнем городе - Эймсбери - в критическом состоянии были госпитализированы Дон Стерджесс и Чарли Роули. Cтерджесс скончалась, Роули остается в критическом состоянии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минобороны Великобритании обвинили Россию в смерти женщины от Новичка.