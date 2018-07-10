Известный голливудский актер Эрик Робертс, который является старшим братом актрисы Джулии Робертс, станет специальным гостем девятого Одесского международного кинофестиваля. Об этом сообщает ТСН.

В фильмографии 62-летнего актера - больше 400 кинокартин, среди которых "Человеческая многоножка 3", "Врожденный порок", "Темный рыцарь", сериалы "Закон и порядок" и "Форс-мажоры".

Кроме того он сыграл в сотне спектаклей на Бродвее. Пик его популярности пришелся на 90-е годы.

Эрик Робертс трижды выдвигался на "Золотой глобус" и номинировался на "Оскар" за лучшую роль второго плана в картине "Поезд-беглец" (1985).

В 2006 году вышел украинский фильм Оксаны Байрак "Аврора", в котором одну из эпизодических ролей исполнил этот актер. Лента рассказывала о девочке, пережившей трагедию на Чернобыльской АЭС.

Актерскому мастерству Эрик Робертс обучался в королевской академии в Лондоне, а также в академии Нью-Йорка. Артист проведет творческую встречу с участниками и гостями кинофорума.

Девятый Одесский международный кинофестиваль будет проходить с 13 по 21 июля.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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