В Генпрокуратуре заявили, что работы промышленных альпинистов по поиску пуль на верхних этажах здания гостиницы "Украина" в Киеве продолжаются.

Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Украинским новостям".

"Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось - нашли пули", - отметил он.

В то же время экспертиза изъятых пуль еще продолжается.

Также Горбатюк отметил, что баллистическую экспертизу назначили не сразу.

"У нас в государстве такая проблема, что очень долго проводятся экспертизы. Некоторые больше двух лет не могут завершиться", - отметил он.

Как сообщала "Страна", по преступлениям на Майдане за четыре года вынесен только один реальный приговор.

Ранее Горбатюк обвинил Матиоса в препятствовании расследованиям по Евромайдану.

Также "Страна" писала, что нардеп Парасюк отказался участвовать в следственных действиях по делу об убийствах милиционеров на Майдане.