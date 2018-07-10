В Украине идет подготовка к созданию вертолетной полиции. До конца 2018 года правоохранительное ведомство планирует получить первые вертолеты французской компании Airbus.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на советника главы МВД Ивана Варченко.

На создание вертолетной полиции планируют потратить 15 млрд грн.

Всю партию вертолетов Украина получит в течение двух-трех лет.

"Сейчас в МВД формируется специальное подразделение, которое будет руководить этой вертолетной службой. Кстати, эта служба, точнее полученные вертолеты, будут использоваться и для нужд полиции, пограничников и спасателей. Для каждого вида операции будет определенный вид вертолета. Одни будут задействованы для эвакуации людей и прочей помощи в чрезвычайных ситуациях, другие - для патрулирования территории либо для дежурства на определенном участке. Кроме того, в работе полиции вертолеты будут задействованы для спецопераций по борьбе с преступностью - для выявления и преследования нарушителей закона", - рассказал Варченко.

Также вертолеты будут задействоваться и для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украины.

По словам Варченко, для каждого вертолета будет предусмотрен экипаж из 2-3 человек, всего в этой службе планируется порядка 150-200 пилотов. Их обучат оказывать поддержку с воздуха патрульной полиции, конвойным подразделениям и полиции превенции. В ряды пилотов вертолетной полиции возьмут тех, у кого уже есть летный опыт.

Планируется, что у полиции появятся три модели вертолетов: H-145 (чаще используется для патрулирования, пригоден для перевозки спецназа), Н-125 и H-225, имеющие широкий спектр применения.

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков рассказал, когда в Украину прибудут 55 вертолетов Airbus Helicopters из Франции.

Также мы разбирались в том, что что такое "вертолеты Авакова" и почему от них отказалась Польша.