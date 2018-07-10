В канадской провинции Квебек 70 человек погибли из-за аномальной жары в период с конца июня по 10 июля. Больше всего случаев летального исхода зафиксировано в Монреале - 34. Об этом сообщает CBC.

Почти все погибшие - это пожилые люди старше 60 лет. У многих из них не было дома кондиционеров, у людей были хронические заболевания. Городские морги переполнены и им приходится активно сотрудничать с похоронными бюро.

Интересно, что по состоянию на 10-11 июля в Квебеке уже зафиксировали похолодание. Представитель департамента общественного здравоохранения Квебека заявил, что он больше не будет давать новых комментариев о смертельных случаях, связанных с жарой, потому что "ситуация вернулась к нормальной жизни".

Напомним, что в Калифорнии из-за лесных пожаров ввели чрезвычайное положение. Кроме того, уже эвакуировали около двух тысяч человек.

Что касается Украины, то на вторник, 10 июля, синоптики обещают жаркую погоду до +33. Исключение составят западные регионы, где сегодня пройдут грозовые дожди. Осадки также частично захватят центр и юг страны.