Глава Минздрава Уляна Супрун рассказала, как преодолеть "зависимость от смартфона". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, чрезмерное пользование телефоном меняет поведение человека и влияет на его здоровье не лучшим образом.

"Существует даже специфичный набор симптомов, как онемение пальцев или нарушение осанки, которые возникают из-за того, что мы не отрываемся от телефона часами", - отмечает Супрун.

По ее словам, исследования подтверждают негативные эффекты от чрезмерного пользования гаджетами, например, возрастают риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии.

Супрун дала несколько советов, которые помогут уменьшить время пользования телефоном и сохранить здоровье.

Не используйте телефон, как будильник. "Мы буквально засыпаем и просыпаемся с телефоном, когда настраиваем будильник перед сном и выключаем его уже утром. Из-за того, что телефон находится рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях. Поэтому лучше заменить телефон на обычный будильник, и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите", - советует Супрун. И. о. министра отметила, что это касается и часов. Лучше носить часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне. В таком случае вероятность, что вы будете отвлекаться, уменьшается в разы.





"Мы буквально засыпаем и просыпаемся с телефоном, когда настраиваем будильник перед сном и выключаем его уже утром. Из-за того, что телефон находится рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях. Поэтому лучше заменить телефон на обычный будильник, и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите", - советует Супрун. И. о. министра отметила, что это касается и часов. Лучше носить часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне. В таком случае вероятность, что вы будете отвлекаться, уменьшается в разы. Выключите оповещение. "Оповещения очень часто отвлекают наше внимание. Иногда мы реагируем на одно уведомление, а потом понимаем, что уже в течение длительного времени листаем ленту новостей в социальных сетях. Чтобы избежать этого, настройте оповещение наиболее оптимальным образом, например, выключайте его в рабочее время или просто уберите звук", - рекомендует Супрун.





"Оповещения очень часто отвлекают наше внимание. Иногда мы реагируем на одно уведомление, а потом понимаем, что уже в течение длительного времени листаем ленту новостей в социальных сетях. Чтобы избежать этого, настройте оповещение наиболее оптимальным образом, например, выключайте его в рабочее время или просто уберите звук", - рекомендует Супрун. Определите определенный период в течение дня, когда вы не будете вообще касаться телефона. Телефон обычно не нужен за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому Ульяна Супрун призывает планировать перерыв от телефона в это время, например, оставлять его в другой комнате.





Телефон обычно не нужен за обеденным столом, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги. Поэтому Ульяна Супрун призывает планировать перерыв от телефона в это время, например, оставлять его в другой комнате. Удалите приложения и профили в социальных сетях, которыми давно не пользуетесь. Это поможет сохранить ваше время и не отвлекать внимание на лишние уведомления и звуковые сигналы.

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала об опасности смартфонов

Ранее Супрун рассказала о вреде смартфонов и планшетов перед сном.