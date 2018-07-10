В Днепре на остановке общественного транспорта задержали мужчину с гранатометом РПГ-18. Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 9 июля в 13:00 на улице Князя Ярослава Мудрого.

50-летнего мужчину доставили в отдел полиции, он оказался ранее судимым местным жителем.

В полиции рассказали, что, по словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу. Полиция устанавливает происхождение оружия.

Открытого уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием".

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