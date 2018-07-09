В Таиланде вступила в финальную фазу операция по спасению детей, которые оказались заблокированными в затопленной пещере - и провели там девять дней до того, как их обнаружили.

Сегодня - уже 17-й день с момента, как группа заблудилась и оказалась запертой в подземелье. И если в начале дня спасатели еще не знали, удастся ли вытащить всех детей сегодня, то позже стало известно о полном успехе - последнего ребенка вывели на поверхность земли.

Как это происходило - разбиралась "Страна".

Как спасали детей

Мальчиков начали выводить из пещеры 8 июля. Делали это при помощи аквалангов, которыми их научили пользоваться. Путь из пещеры на поверхность составляет около пяти километров. На то, чтобы его пройти, уходит несколько часов. Каждого ребенка сопровождало два спасателя, один из которых нес дополнительный кислородный баллон.

По состоянию на вчерашний вечер в пещере оставалось четыре мальчика и тренер. Остальные находились в больнице, у лвоих подозрение на легочную инфекцию, но в целом они чувствуют себя нормально.

Еще утром в фейсбуке тайских военно-морских сил появилось сообщение о том, что сегодняшняя операция продлится дольше предыдущих. Как минимум двоих из мальчиков, которых спасли сегодня, выносили из пещеры на носилках. Последним (не считая тренера) вывели самого младшего из детей. Некоторым детям перед выходом давали успокоительное.

Илон Маск опубликовал в Instagram видео, снятое в пещере. На нем спасатели передвигаются в воде, держась за натянутые вдоль стен веревки.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

Как дети оказались в беде

23 июня 2018 года в Таиланде члены футбольной команды - 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их 25-летний тренер - пропали во время похода в пещерный комплекс.

Целью детей было дойти до места под названием "пляж Паттайя", написать на стене свои имена и вернуться обратно. Это около 5,5 км, и для этого достаточно трех часов в одну и другую сторону.

2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Сотрудники национального парка обнаружили у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат футбольной команде.

Как выяснилось, начался очень сильный ливень, который отрезал группе путь к выходу. Они поднялись выше на незатопленное место, чтобы переждать дождь или дождаться помощи.

После того, как группу нашли, им доставили еду, воду и кислород в баллонах. Дети находились в хорошем состоянии, их фото и видео спасатели сразу показали родителям.

Сложности при спасении

Из-за проливных дождей путь в пещеру затопило. Проход очень сложный. На всем пути следования нужно то подниматься по скользким ступенькам, то спускаться, то плыть десятки метров против очень сильного течения.

В тоннелях нельзя грести, используя ласты, приходится подтягиваться на руках с помощью веревок, которые успели проложить, пока пещеру полностью не затопило.

Фото: bbc.com

Кроме этого, спасателям нужно было еще и тащить тяжелое оборудование. Через затопленные участки могли пробраться только дайверы. В самом начале операции один из дайверов погиб, когда расставлял кислородные баллоны на пути следования – самому ему на одном из участков кислорода не хватило.

Ситуация осложнялась еще и тем, что сезон дождей очень долог, и не исключался вариант, что группе придется просидеть в пещере аж до октября – пока не спадет уровень воды. Другой вариант, который обсуждался, - это научить детей пользоваться дайверским снаряжением.

Также рассматривалась возможность пробурить ход в пещеру с поверхности горы, однако он быстро отпал из-за опасности обрушения, к тому же в пещере, где находилась группа, некуда девать выбуренные породы.

Тайцы начали откачивать воду из пещеры рукавами диаметром в 15-30 сантиметров. Сначала откачивали по 5 кубов в минуту, потом по 40 кубов в минуту. Кроме того, спасатели попытались отвести воду из расположенного рядом водопада, чтобы она не попадала в пещеру. Они начали осушать источники и озера внизу, немного ниже этой пещеры, для того, чтобы воде из пещеры было куда идти.

В конечном итоге мальчиков эвакуируют в аквалангах. Первых двух спасенных вытащили 8 июля.

Фото: twitter.com/HelierCheung

Ориентироваться детям приходилось по канату, проложенному вдоль пути эвакуации, потому что местами видимость под водой нулевая. Каждого ребенка сопровождали два спасателя, один из которых нес кислородный баллон для ребенка.

Участие украинцев

Фото: bbc.com

В спасательной операции участвовал дайвер из Украины Всеволод Коробов с другом. Он работает инструктором по дайвингу в тайском городе Пхукет. Во время операции украинец прошел сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере.

Фото: bbc.com

"Группа инструкторов, в частности, два человека из Украины - я и мой друг Максим прилетели сюда в минувшую пятницу как волонтеры. Нашей задачей было научить тайских "морских котиков" нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения. Мы помогали им в этом. Увидев, что от нас есть польза, тайские военные включили нас в команду поддержки", - рассказал Коробов.

Фото: bbc.com

По его словам, он с товарищем проходили сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере, помогали нести оборудование, прокладывали веревки для дайверов.

Фото: bbc.com

Спасательная капсула от Илона Маска

Знаменитый изобретатель Илон Маск также хотел принять участие в спасении детей. Его инженеры специально создали спасательную капсулу, при помощи которой можно было бы вытащить детей из пещеры. Испытания капсулы Маск опубликовал в своем Twitter.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

Мини-субмарина была собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Испытания проходили в бассейне в Лос-Анджелесе. На видео показано, как один дайвер тянет мини-субмарину за собой, а другой толкает ее сзади. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

Мини-субмарину доставили в Таиланд и разместили около пещеры на случай необходимости. Однако спасатели отказались ее использовать, объяснив, что это "нецелесообразно".

Ранее Маск отправил в Таиланд специалистов своих компаний. Также он предлагал проложить вдоль эвакуационного маршрута надувную трубу, заполнить ее воздухом и по ней эвакуировать детей. Однако пока ни один из этих планов тайские власти так и не утвердили. А злые языки начали утверждать, что известный предприниматель просто "пропиарился" на всемирно прогремевшем ЧП. Тем не менее, премьер-министр Таиланда поблагодарил Илона Маска за его предложение помощи.