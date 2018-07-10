Скандал с хорватским футболистом Домагоем Видой, записавшем видео после победы над сборной России, и в котором прозвучали слова - Слава Украине, покинул футбольную орбиту и вышел на орбиту политическую.

Член Совета Федерации российской Госдумы Франц Клинцевич жестко раскритиковал Домагоя Виду.

Об этом передает Sports со ссылкой на ФАН.

"Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было - никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты.

Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно", - сказал российский сенатор.

Ранее "Страна" сообщала, что актер Михаил Боярский заявил, что "Слава Украине" могут кричать все, и ничего плохого в этом нет.

Также мы рассказывали, что Вида и Вукоевич отделались легким испугом за украинские лозунги в России.