Заработная плата министра обороны Степана Полторака за июнь составила 71,4 тысячи гривен, его заместителей - от 49,9 тысяч до 52,8 тысяч гривен, государственного секретаря министерства - 75,9 тысяч гривен.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ Министерства обороны на запрос.

В частности, денежное обеспечение министра составило 71 360 гривен, в том числе 16 тысяч гривен - должностной оклад и 1 760 гривен - оклад за звание.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 52,8 тысячи гривен, заместителей Игоря Павловского - 49,9 тысячи гривен, Олега Шевчука - 49,9 тысячи гривен, Анатолия Петренко - 49,9 тысяч гривен и госсекретаря Александра Дубляна - 75,9 тысяч гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что у правительства Украины пока нет денег, чтобы повысить минимальную зарплату.

Также мы сообщали, что вице-премьер Кириленко получил за июнь 35 тысяч зарплаты при окладе в 15 тысяч гривен.