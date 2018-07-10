Сутки на чемоданах. В аэропорту "Киев" очередная тотальная задержка рейсов
В международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) возникла очередная задержка рейсов. На этот раз в направлении Хургады (Египет).
Об этом сообщает "КиевTV".
Туристы уже сутки не могут вылететь. Рейс переносили 4 раза. Люди даже не знают, вылетят ли вообще.
Туроператор утверждает, что о задержке рейса пассажиров предупредили заранее. А иногородним даже предложили жилье.
По словам пресс-секретаря туроператора Екатерины Резниченко, задержка происходит в связи с необходимостью менять один борт на другой - из-за неисправности первого.
Фото: kyivtv.com.ua
Напомним, из-за непогоды в аэропорту Вены задерживаются рейсы Austrian Airlines, в том числе и на Киев.
Также "Страна" писала, почему украинские авиакомпании массово отменяют рейсы и сколько это еще продлится.
Как сообщала "Страна", в конце июня в Украине почти сотня туристов застряла в аэропортах, туроператоры не выходили на контакт.