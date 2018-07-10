Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня ВР на четверг 12 июля.

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов в кулуарах парламента, сообщает "112 Украина".

"Вы знаете о принципиальной позиции нашей фракции, что вопрос ЦИК является ключевым на этой пленарной неделе. Мы добились - вопрос обновления ЦИК возвращен в повестку дня на четверг. Продолжаются консультации, мы работаем", - сообщил Герасимов.

Напомним, в начале февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент представление относительно обновления состава Центризбиркома. После этого последовала спецпроверка. Сейчас у большинства членов Центризбиркома срок полномочий истек.

Проблема с принятием решения заключается в том, что вакантных мест в ЦИК 13, а кандидатов - 14.

На прошлой пленарной неделе, 5 июля, Рада не смогла проголосовать за переход к вопросу обновления состава ЦИК, поскольку "за" выступили только 189 народных избранников. После этого фракция БПП объявила о прекращении работы до возвращения к вопросу обновления ЦИК.

Ранее "Страна" писала о том, что фракция БПП пригрозила, что не будет голосовать в Раде пока не решат вопрос с заменой членов ЦИК.

Также мы сообщали, что Рада впервые собрала большинство без Блока Порошенко.