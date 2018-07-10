В Ровенской области 11 участников массовых беспорядков у мест незаконной добычи янтаря получили подозрения. Так, около 50 копателей янтаря пытались отбить у полицейских свою мотопомпу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Преступную группу создал житель пгт Клесова, в ее состав он привлек односельчан с четким распределением функций и ролей.

Сообщается, что сообщники разработали план сбора местного населения, подготовки к совершению преступлений, связанных с сопротивлением правоохранителям, чтобы помешать им прекращать незаконную добычу янтаря.

В частности, установили причастность этого формирования к массовым беспорядкам у въезда в урочища "Свалка" и "Азалия" Сарненского района.

Люди блокировали передвижение работников полиции, применяли к ним физическую силу и повредили служебный транспорт.

Сейчас 11-и участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ст.ст. 294, 342, 345 УК Украины (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Подозреваемым выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области задержали прокурора за "крышевание" добычи янтаря.

Ранее "Страна" писала, как новые места незаконной добычи янтаря удалось обнаружить благодаря авиации.