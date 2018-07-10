Прокуратура просит суд продлить арест директора РИА Новости - Украина Кирилла Вышинского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Херсонским городским судом Херсонской области 11.07.2018 года в 13:00 часов будет рассматриваться ходатайство о продлении сроков содержания под стражей в отношении руководителя "РИА Новости - Украина", - говорится в сообщении.

Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, подозреваемого в госизмене главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что Кириллу Вышинскому выдвинули новую "пидозру".

Также мы сообщали, что представитель ОБСЕ на примере Вышинского заявил про недопустимость преследования журналистов в Украине за их взгляды.