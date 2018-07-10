В Киеве на территории школы № 179 в Голосеевском районе при планировании работ по устройству бассейна нашли артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

На территории в урочище "Лысая гора" был также обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года в Киева изъято и уничтожено 695 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как сообщала "Страна", под Киевом прохожий нашел артснаряд времен Второй мировой и отвез его саперам в кульке.

Напомним также, что в киевском ботсаду обнаружили снаряд времен Второй мировой войны.

Ранее "Страна" писала, как у стадиона Арена Львов местный житель на прогулке нашел 22 снаряда времен войны.