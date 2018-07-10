В понедельник, 9 июля, подал в отставку министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он стал третьим членом кабинета премьера Терезы Мэй, покинувшим свой пост за 24 часа.

По данным журналистов, он вышел из британского правительства, не согласившись с планом Терезы Май о "мягком Брекзите". То есть о постепенном выходе Великобритании из Европейского Союза. План предусматривает сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС.

В своем первом заявлении после ухода он написал, что в результате действий британских властей на переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС, были потеряны возможности, на которые надеялся народ страны. По словам Джонсона, "мечта умирает" из-за того, что Британии придется смириться с нормами европейского права, которые ей навязываются извне, не имея возможности повлиять на них.

"В этом смысле мы по-настоящему движемся к статусу колонии - и многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой конкретной договоренности", - написал Джонсон. Помимо экономических соглашений, бывший министр также выразил опасения в связи с обязательствами, которые Британия берет на себя по вопросу нелегальных мигрантов.

Официальное фото

Новым министром иностранных дел Великобритании после отставки Джонсона стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

Сам же Джонсон лишь 4 дня не дотянул до того, чтобы продержаться на посту ровно два года. Но, несмотря на непродолжительный срок пребывания, успел запомниться не одним ярким поступком и высказыванием – как политическим, так и жизненным. "Страна" вспоминает самые яркие из них.

1. Сравнивал Кремль с Третьим Рейхом и Спартой

На посту главы МИД Джонсон нередко позволял себе жесткие высказывания в адрес России. Названный в честь русского эмигранта министр сравнивал проведение чемпионата мира по футболу-2018 в России с проведением Олимпийских игр 1936 года в гитлеровской Германии.

А в марте Джонсон заявлял, что Великобритания якобы обладает доказательствами того, что РФ в течение последних десяти лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок". Именно под руководством Джонсона британский МИД объявил персонами нон грата 23 российских дипломата в связи с делом Сергея Скрипаля — бывшего полковника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.

В декабре-2017 он сравнил Россию с греческим городом-государством Спартой, славившейся своими суровыми нравами. "Я читал историю Пелопоннесской войны Фукидида. Для меня было очевидно, что Афины и их демократия, их открытость, их культура и цивилизация были аналогом Соединенных Штатов и Запада. Россия для меня была закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической, как Спарта".

2. Ругался со всем миром

За годы работы на различных постах, в том числе возглавляя Лондон, Борис не скупился на язвительные комментарии, не обходя стороной политиков, глав государств и премьер-министров. Он не церемонился ни с кем.

Сравнивал политику Евросоюза с политикой гитлеровской Германии, китайскую культуру и искусство называл "лишь имитацией западных форм", интерес британской королевы Елизаветы II к странам бывшей империи объяснял любовью к "ликующим толпам размахивающих флагами негритят".

3. Путали с Трампом

Доставалось от него и президенту США Дональду Трампу, которого он называл "потрясающе невежественным типом". "Как-то в Нью-Йорке во время фотосессии ко мне подошла девушка и сказала: "Вот так так! Уж не мистер Трамп ли это?" Это был один из худших моментов в моей жизни", — рассказывал он.

4. Не дали кататься на велосипеде

В ноябре-2016 Джонсону сказали не ездить на работу на велосипеде. Как пояснила лондонская полиция, которая и ввела запрет, такие поездки опасны для Джонсона, так как он в своей новой должности является главной мишенью для террористов. Джонсон давно отстаивал идею использования велосипедов в центре города для уменьшения числа пробок. Будучи мэром он добирался до места работы исключительно на велосипеде.

Запрет Джонсона разозлил, однако он согласился пересесть на служебное авто.

Фото: The Sun

5. Посетил Аллею Небесной сотни

15 сентября 2016-го глава МИД Великобритании побывал в Киеве с первым визитом на этой должности. Во время пребывания в столице Украины Борис Джонсон посетил Аллею Героев Небесной Сотни и почтил память погибших.

Фото: facebook.com/ukinukraine

Чуть позже политик заявит, что Лондон должен стать лидером в оказании давления на Россию с помощью санкций ввиду "беспощадного и жестокого поведения русских в Украине и в Сирии".

6. Кошачий Mortal Kombat

В августе 2016-го на главной правительственной улице Великобритании произошла символичная "разборка" главных мышеловов МИДа и офиса премьер-министра. Информацию и свидетельства противостоянии кота министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Палмерстона и главного мышелова офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ларри сообщила местная Daily Mail. Напомним еще раз, что Мэй и Джонсон – оппоненты из-за различного отношения в Брекзиту.

В какой-то момент драки Ларри даже потерял свой ошейник. Пострадали ли по итогу коты, издание не сообщило.

7. Цитатник Бориса

Но чуть ли не наиболее яркой фишкой, запомнившейся британцами, стали цитаты политика. Он не сковывал себя в речи и за всего лишь два года стал третьим (после Черчилля и Тетчер) по цитируемости политиком страны в ее современной истории. Вот некоторые из них: