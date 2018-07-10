В США состоялось заседание суда по миграционным делам над годовалым ребенком, причем родители ребенка не присутствовали в суде.

Об этом сообщает Украинская служба ВВС.

Суд рассматривал право ребенка находиться на территории США. На слушаниях ребенок пил молоко из бутылки, играл с маленьким мячом, а под конец начал громко плакать.

В результате коллегия решила отправить ребенка в Гондурас, куда уже депортировали отца малыша.

Судья, рассматривавший дело сказал, что смущается, когда ему приходится спрашивать у адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.

"Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если не предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции", - сказал судья Джон Ричардсон адвокатам.

В этот же день в суде штата Аризона без родителей состоялся суд по еще нескольким детям.

Один из них в ответ на вопрос о возрасте показал пять пальцев.

Как сообщала "Страна", в США администрация Трампа ужесточила миграционные правила. Процессы по делам мигрантов могут продолжаться несколько месяцев - после суда по уголовному делу по статье о незаконном проникновении в страну много мигрантов подают заявку на получение убежища, решение по которому принимается еще два-три месяца.

В течение этого времени взрослых и детей удерживают в различных миграционных центрах.

В отношении детей, которые незаконно пересекают границу США, уголовных дел не открывают, но могут открыть дело по миграционной статье. В этом случае дети вынуждены сами представлять себя в суде.

Напомним также, что Трамп запретил разделять нелегальных мигрантов с детьми.

Ранее парламент Мексики предложил правительству страны разорвать дипломатические отношения с США из-за миграционной политики Белого Дома.

За шесть недель в апреле и мае с родителями, пытавшимися нелегально попасть в США, было разлучено около 2 тыс. детей. Практика разлучения семей вызвала недовольство целого ряда стран.