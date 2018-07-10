В Днепре полиция работает на месте убийства мужчины, которое произошло сегодня, 10 июля, около 07:00 на жилмассиве Тополь.

На мужчину неизвестные напали с ножом в подъезде многоэтажки по адресу Запорожское шоссе, 56. Тело убитого на лестничной клетке 11 этажа обнаружили соседи, которые и вызвали полицию.

На место ЧП выехали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа, сообщает Информатор.

Фото: dp.informator.ua

Медики констатировали смерть мужчины. По словам командира 4-го батальона патрульной полиции Николая Рябовола, мужчине на вид около 50 лет. Скончался он от ножевых ранений.

На данный момент все подробности происшествия выясняются. Работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция ищет стрелков, которые расстреляли мужчину на пороге собственного дома в Днепре.

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