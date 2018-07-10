В пищеблоке ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич", где 2 июля зарегистрировали пищевое отравление 12 детей вплоть до состояния комы у девочки, обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

По результатам лабораторных исследований образцов проб и 30 смывов, отобранных в лагере 3 июля, выявлено 10 положительных результатов (33,3%) на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

У 9 человек персонала пищеблока и 2 детей, которые находились в изоляторе, возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк не были обнаружены.

Из 10 смывов на патогенную флору в воде положительных проб не обнаружено.

"Все пробы воды, отобранных на микробиологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил", - говорится в сообщении.

Напомним, что причиной отравления 12 детей в оздоровительном лагере "Славутич" под Киевом стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подошел к концу 1 июля 2018 года.

Как сообщала "Страна", под Киевом в санатории "Поляна" у 17 детей все симптомы кишечной инфекции.