Этим летом ожидается так называемый "коридор затмений" с 13 июля по 11 августа. Жители Земли смогут наблюдать сразу три затмения - два солнечных и одно лунное. При этом в Украине можно будет наблюдать два из них.

13 июля состоится частичное солнечное затмение. Оно начнется в 05:02 по киевскому времени, но в самом Киеве его не увидят. А вот жители южного полушария, австралийцы, обитатели Тасмании и островов южных частей Тихого и Индийского океанов, смогут наблюдать за этим явлением.

Фото: Солнечное затмение 13 июля 2018 года/rg.ru

27 июля в 22:22 по киевскому времени можно наблюдать лунное затмение. Его увидят на большей части Европы, Азии, на юге Северной Америки, в Австралии, Антарктиде, Африке, Южной Америке. При этом увидеть картину полного лунного затмения смогут на территории южной и восточной части Африки, центральной и южной части Азии, и Ближнего Востока.

В Европе лунное затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

Затмение 27 июля будет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке. Его общая продолжительность - около 103 минут.

Во время затмения тень Земли, через которую проходит Луна, может "окрасить" ее в красно-коричневые тона.

Фото:Лунное затмение 27 июля 2018 года/rg.ru

11 августа 2018 года - в 11:47 по киевскому времени произойдет частичное солнечное затмение. Тень Луны закроет небольшую часть Солнца. Затмение увидят в Северной Европе, Северо-Восточной Азии, на севере Северной Америки и в Антарктиде. Украинцы также смогут увидеть это явление.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликованы фото кровавого суперлуния и затмения 31 января.

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