Игрок сборной Украины Александр Зинченко в новом сезоне может перейти в "Ньюкасл". Об этом сообщил журналист Тим Нэш на своей странице в Twitter.

По его словам, "Ньюкасл" активно ведет переговоры с украинским футболистом. После одной из тренировок репортер даже побеседовал с главным тренером "Сити" Гвардиолой на тему планов клуба на Зинченко.

Фото: twitter.com/TimNash_1

Еще одним вариантом продолжения карьеры у Зинченко является переход в "Вулверхэмптон".

"Волки" готовы отдать за украинца 16 млн фунтов с бонусами.

Александр Зинченко Фото: dynamo.kiev.ua

Напомним, что в этом сезоне Александр Зинченко дебютировал в первой команде Манчестер Сити и выиграл вместе с командой АПЛ и Кубок Лиги.

Как сообщала "Страна", в "Шахтере" заявили, что полностью довольны сделкой с Манчестер Юнайтед по трансферу Фреда.

Напомним также, что глава ФФУ рассказал, куда исчезли деньги за трансфер Ярмоленко.