Вчера, 9 июля, в США федеральный суд Бруклина признал выходца из Украины Виталия Корчевского виновным в участии в международной киберафере. Мужчина проворачивал многомиллионные сделки на бирже и заработал таким образом не менее 14 млн долларов.

Будучи в прошлом профессиональным трейдером, он проворачивал многомиллионные сделки на бирже, основываясь на информации из еще не опубликованных пресс-релизов, которые добывали для него украинские хакеры.

Речь идет о масштабном разоблачении хакерской группировки, которая состояла преимущественно из украинцев. В течение пяти лет - с 2010 по 2015 годы группировка воровала неопубликованные пресс-релизы у трех крупных сервисов PRNewswire, Marketwired и Business Wire (входит в Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта).

Украденные релизы хакеры передавали своим сообщникам, а они, в свою очередь, использовали информацию для успешной торговли на биржах акциями крупных компаний, таких как Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle и других.

Для примера, в 2012 году хакеры украли пресс-релиз Caterpillar накануне его публикации. В релизе сообщалось, что прибыль компании выросла на 36%. За сутки мошенники скупили акции Caterpillar на сумму $8,3 млн, а когда релиз был опубликован, акции Caterpillar резко подорожали, и это обогатило преступников на $1 млн.

Это лишь один пример. Всего же хакеры украли по меньше мере 150 000 релизов и провернули на бирже более 1000 сделок, в результате чего пострадали более 100 компаний. Среди пострадавших Panera Bread Co., Caterpillar Inc., Home Depot Inc. and Advanced Micro Devices Inc.

Известно, что Виталий Корчевский - гражданин США, выходец из Украины. Ранее он занимал должность вице-президента Morgan Stanley, после чего переехал в Пенсильванию и стал священником Славянской евангельской баптистской церкви в пригороде Филадельфии. По версии обвинения, Корчевский являлся центральной фигурой в мошеннической схеме. Он был арестован в августе 2015 года в своем доме в Глен Миллс в 2015 году и выпущен под залог в $100 000.

Прокуратура обнаружила в собственности Корчевского недвижимость в Пенсильвании и Грузии стоимостью около $5 млн, а также около $5 млн в банковских и брокерских счетах, которые правительство заморозило в день ареста. Еще миллионы долларов, по мнению прокурора, могли быть переведены церкви или за границу.

