В отместку за санкции против хорватского футболиста Огнена Вукоевича украинские активисты атаковали Facebook-аккаунт ФИФА.

"Страна" вчера рассказывала о начале этого флешмоба. Но за ночь он разросся до уровня, который может поставить под угрозу отношения Киева с Международной федерацией футбола.

Украинцы, поддержавшие хорвата, начали заходить на Facebook-страничку Федерации и массово ставить ей отрицательный рейтинг, сопровождая это комментарием "Слава Украине!" и другими лозунгами.

В атаке отметились такие известные ныне деятели как генпрокурор Юрий Луценко, министр здравоохранения Ульяна Супрун, глава института нацпамяти Владимир Вятрович, ректор Могилянки Сергей Квит, нардеп Владимир Парасюк, пропрезидентский политтехнолог Виктор Уколов, а также многие волонтеры и блогеры.

"Страна" разбиралась, какие это может иметь последствия.

На что обиделись Супрун и Ко

Вчера члена тренерского состава хорватской сборной Огнена Вукоевича отстранили от участия в Чемпионате мира-2018.

Это произошло после публикации видеоролика, снятого в раздевалке хорватов после тяжелой победы над Россией.

На этом видео Домагой Вида, забивший гол в ворота россиян, крикнул "Слава Украине!". А Вукоевич, в свою очередь, добавил: "Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!". Отметим, оба футболиста играли за киевское "Динамо".

Хозяева чемпионата - россияне - возмутились роликом и пожаловались в ФИФА. Федерация в свою очередь вынесла Виде и Вукоевичу предупреждение. Позже Хорватский футбольный союз извинился перед Россией и снял Вукоевича с чемпионата мира. Он также заявил, что ФИФА оштрафовала его на 16 тысяч швейцарских франков.

К слову, Вукоевич на этом не успокоился: после решения хорватской федерации он появился в еще одном ролике, где помимо "Слава Украине" произносит "Белград, гори!" (хорваты много лет воевали с сербами после развала Югославии).

Киев наносит "ответный удар"

После отстранения Вукоевича украинцы и атаковали Facebook ФИФА. Хотя это и выглядит немного странно: из сборной хорвата выгнала его же собственная федерация футбола.

Но для организаторов флешмоба это, видимо, слишком скромная цель. Поэтому "гнев патриотов" обрушился на международную федерацию.

Атаку начал активист Юрий Андреев.

"FIFA не уважает мой народ. Они уважают кровавые русские деньги.

Зайти на страницу FIFA, поставить 1 звездочку и написать "Слава Украине!" - это сейчас самая популярная игра-флешмоб в Facebook! Попробуйте поиграть", - предложил он.

Через несколько часов негативных оценок на странице было абсолютное большинство - 151 тысяча против 16 тысяч позитивных.

"Хохочу до упаду. Вчера, когда украинские националисты, и хвашизды начали стучать ладонью по кулаку по отношению к Фифа, количество положительных отметок было в четыре раза меньше.

Пожалуй лишнехромосомные подключились. Спасают рейтинг любимого Фифы. Но куда им, когда один компьютер на деревню! Зато бюст лениниа в каждом срубе", - прокомментировал приятную для себя статистику известный "порохобот" Алексей Петров.

"А вы уже написали на сайте FIFA - Slava Hrvatske i Слава Украине? Ребят надо обязательно морально поддержать!", - призывает "мочить" страницу Федерации и поддерживающий Порошенко политтехнолог Виктор Уколов.

"Морально поддержали" хорватов такие украинцы как Юрий Луценко, Ульяна Супрун, Владимир Вятрович, Сергей Квит, Владимир Парасюк, Николай Коханивский и другие.

Луценко, к слову, повел себя хитро и поставил странице ФИФА нейтральную "троечку". Но тоже написал "Слава Украине!".

Вот эта тройка от Луценко вызвала смех в соцсетях:

"Когда хочешь зарисоваться перед пацанами, но ссышь, что могут подтянуть за базар, поэтому оставляешь себе пути для маневров", - пишет блогер Денис Гороховский.

В итоге сейчас рейтинг страницы FIFA составляет чуть больше одного балла.

В длинной ленте негативных отзывов от украинцев встречаются россияне, которые иногда ставят странице пять баллов и пытаются спорить с участниками флешмоба:

"Вы реально е...тые... 95% Россиян глубоко н..рать, что там у вас в/на Украине, с кем вы дружите-воюете, куда вы движетесь, что вы там себе надумали, есть у вас газ или нет, америкосы вас будут драть или еэс.

Устраивать из спорта витрину вашей желчи и яда это мерзко...

Живите уже спокойно, занимаетесь своей страной, а не ищите крайнего", - пишет Евгений Бабаев, один из немногих, поставивших странице ФИФА 5 звезд.

Реакция на флешмоб

Далеко не все оценили положительно атаку на страницу ФИФА и среди украинцев.

Блогер Артур Сенько, работающий в Apple и живущий в США, объявил свой флешмоб:

"Все, кто ходил на страницу #FIFA, ставил оценку 1 и писал # СлаваУкраине, быстро бегут и удаляются из моих друзей. Из-за таких, как вы, за рубежом стыдно сказать, что я украинец. Ибо вы - бездумная масса, которая делает все, что ей скажут по телевизору или в соцсетях. Для вас не существует ни правил, ни законов, ни здравого смысла. Только лозунги и ненависть.

Чего ждете? Мне такие "друзья" не нужны!".

Журналист Анатолий Шарий считает, что у Киева могут начаться проблемы с ФИФА после атаки:

"Спорим, что когда из-за массовой атаки на аккаунты ФИФА начнутся проблемы, все с деревянными лицами заявят, что это российские боты? Помните, как с Меркель было?"

"А я правильно понял, что флешмоб на странице FIFA это продолжение бойкота ЧМ?", - спрашивает журналист Владимир Полуев.

"Если бы украинцы защищали свои попранные гражданские права с таким же энтузиазмом как "славуукраину"...

Но, судя по мощной волне патриотизма в соцсетях - попранная кричалка возбуждает массы больше, чем основные права и свободы", - замечает блогер Андрей Шокотко.

"У меня такой вопрос: когда вы так же затролите страницу Гройсмана за тарифы, Супрун за развал медицины, Линчевского за онкобольных?", - интересуется журналист Василий Апасов?

Политолог Олег Волошин считает, что лучшим флешмобом во славу Украины была бы групповая уборка грязных столичных улиц от мусора:

"Все эти бесконечные флеш-мобы, твиттер-штормы и прочая лабуда якобы в поддержку Украины свидетельствуют лишь об одном: плохо работают HR-отделы и у офисного планктона слишком много свободного времени на чепуху. Лучше бы в поддержку Украины устроили большой субботник/ толоку по уборке грязных улиц Киева. С удовольствием принял бы в таком флеш-мобе участие. После Майдана сразу было много таких инициатив. А сейчас остались жалкие шумы в соцсетях. Прав Шнур: "А лучше б мусор выносил"".

Блогер Макс Бужанский пишет, что из патриотизма в Украине делают фарс:

"Есть вещи, которые нельзя делать, чтобы не выглядеть смешным кретином.

Нельзя выкладывать герб из тыкв, арбузов и сала. Нельзя красить в цвета национального флага мусорные баки и бордюры. Нельзя петь гимн, на торжественном открытии деревенского сортира.

Нельзя использовать флаг, как парео на пляже или тряпку, которой укрываются от дождя, как это делал всю зиму Егор Соболев.

И тогда, ничего смешного в демонстрации государственных, национальных символов, девизов и тд, никогда не будет. И никто никогда не посмеет и заикнуться о чем-то, посмотреть косо.

А если из всего делать идиотский цирк, через сутки после наслаждения которым, приходится сдавать назад, то так и примелькаетесь. Цирковыми идиотами, через сутки сдающими назад.

Где достоинство, о котором вы столько орали, хоть капля, где?".