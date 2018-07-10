Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Украина имеет право отрывать огонь на собственной территории.

Так он ответил в интервью Bild на вопрос об отчетах СММ ОБСЕ, согласно которым огонь на Донбассе ведут как представители незаконных вооруженных формирований (НВФ), так и украинская армия.

"Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны совершенно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и самые серьезные нарушения происходят на оккупированной Россией территории", - сказал он.

Кроме того, он пояснил, что стоит учитывать и разновидности нарушения прекращения огня.

"Не забывайте, что именно ОБСЕ считает нарушением прекращения огня. Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы", - добавил Волкер.

Ранее "Страна" писала о том, что перед саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.

Также мы сообщали, что лидеры ЕС назвали события февраля 2014 в Донбассе актом агрессии вооруженных сил России.