Во Львове поезд № 749 сообщением "Киев - Ивано-Франковск" сбил двух человек. В результате происшествия погибла женщина, а мужчина получил травмы. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Трагедия произошла возле станции "Пидзамче".

"Женщина - 30-35 лет (неизвестная) - смерть до приезда кареты скорой медицинской помощи. Мужчина - житель г. Львов, ул. Кирилловская, 1985 года рождения - получил травмы: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма, - Прим. Ред.), ушибленная рана теменной области, закрытый перелом правого предплечья, госпитализирован в БСМП (больницу скорой медицинской помощи, - Прим. Ред.)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за инцидента задержка поезда составила 1 час 16 минут.

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции пассажирский поезд сошел с рельс. 24 погибших, 338 человек ранены.

Также мы сообщали, что в Ростовской области пассажирский поезд столкнулся с КамАЗом, погибли два человека.