История с провалом сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу - 2018 закончилась для ее тренера Хорхе Сампаоли лучше и не придумаешь. Он сохранил свой пост и будет тренировать команду до окончания контракта.

Такое решение было принято вчера, 9 июля после встречи Сампаоли с президентом Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией, сообщает Ole.

Контракт Сампаоли со сборной рассчитан на пять лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки - 2019. В случае досрочного увольнения AFA должна была бы выплатить тренеру компенсацию в размере $ 8 млн.

Напомним, что "альби селесте" под руководством 58-летнего специалиста вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, уступив сборной Франции - 3:4. На групповом этапе Аргентина потерпела поражение от Хорватии (0:3), сыграла вничью с командой Исландии (1:1) и победила сборную Нигерии (2:1).

Ранее "Страна" сообщала, что после скандала с Домагоем Видой, актер Михаил Боярский заявил, что "Слава Украине" могут кричать все, и ничего плохого в этом нет.

Ткже мы рассказывали, что на ЧМ-2018 перед игрой с Нигерией тренеру Сампаоли разрешили посидеть на скамейке.