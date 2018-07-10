Дайвер из Украины Всеволод Коробов участвовал в спасательной операции в Таиланде, где 12 детей и их тренер стали пленниками затопленной пещеры и провели там девять дней, пока к ним не добрались спасатели.

Всеволод Коробов работает инструктором по дайвингу в тайском городе Пхукет. Он прошел сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере и рассказал об этом ВВС News Украина.

"Группа инструкторов, в частности, два человека из Украины - я и мой друг Максим прилетели сюда в минувшую пятницу как волонтеры. Нашей задачей было научить тайских "морских котиков" нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения . Мы помогали им в этом. Увидев, что от нас есть польза, тайские военные включили нас в команду поддержки", - рассказывает украинец.

По его словам, он с товарищем проходили сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере, помогали нести оборудования, прокладывали веревки для дайверов.

Пять километров - путь к детям

"В этой пещере работать очень сложно. Непосредственно дайвинг начинается в трех километрах от входа. Та ее часть, где можно нырять - это место с экстремальными условиями даже для очень подготовленных кейв-дайверов (пещерных дайверов). Там очень плохая видимость, вы не можете иногда даже видеть показания приборов, вплотную поднеся их к лицу. Можно запутаться или застрять - очень много узких проходов", - говорит Всеволод Коробов.

Сложность еще в том, что от последней сухой комнаты, к месту, где находятся дети - 2 километра 300 метров. Дайверам приходилось плыть к детям против течения.

Фото: bbc.com

"Спасателям нужно пройти большую дистанцию ​​и пронести тяжелое дайверское оборудование. Первый участок к затопленному месту - это три километра. Сначала 500 метров двигаешься, поднимаясь по скользким ступенькам, потом спускаешься с тяжелым оборудованием, потом плывешь 30-40 метров против очень сильного течения в подводном тоннеле. В нем нельзя грести, используя ласты, приходится подтягиваться на руках с помощью проложенных "морскими котиками" веревок, которые успели их проложить пока пещеру полностью не затопило.

Периодически по щиколотку или по колено на этом пути проваливаешься в глину или песок. В воде ты находишься иногда по колено, иногда по шею, так и двигаешься к следующему сухому участку, по которому тянешь баллоны или другой груз. Затем ныряешь в следующий проход, где уже нет такого сильного течения, там немного легче двигаться.

И самый сложный участок - последний километр, когда тебе нужно затянуть весь груз на гору, очень скользкую, среди сталактитов и сталагмитов. На этом участке очень скользко. Это по сути мокрый глиняный склон, на который нужно выбраться и не упасть. Иначе пролетишь 15-20 метров и упадешь на камни", - говорит украинский дайвер.

"Надо отдать должное тренеру, который их организовал, сплотил в коллектив и помог выжить. Потому что находиться девять дней в таких условиях, без еды ... У них конечно было немного еды с собой, была вода, но совсем немного", - рассказывает Всеволод Коробов.

Почему дети оказались в пещере?

Изначальной целью детей был teambuilding, нужно было дойти до места под названием "пляж Паттайя", написать на стене свои имена и вернуться обратно. Это около 5,5 км, и для этого достаточно трех часов в одну и другую сторону. Но начался настолько сильный дождь, что детям отрезало путь к выходу.

Они поднялись в то место, которое не затапливается, чтобы переждать дождь или дождаться помощи. Хорошо, что в этой пещере достаточно тепло - температура около 23-24 градусов. Но в целом, условия непростые для выживания.

Как спасают детей?

Тайцы работают в нескольких направлениях, чтобы спасти детей.

"Обсуждается вариант научить их нырять. Еще несколько дней назад это было невозможно, потому что было очень сильное течение, видимость вообще нулевая была. К счастью, сейчас течение идет из пещеры. Чтобы доплыть до детей ребятам нужно более 3 часов, а чтобы приплыть обратно - 50 минут.

Если сейчас не усилятся дожди, туда отправят инструкторов, которые будут обучать ребят. Они могут оставить пещеру с маской для ныряния и регулятором. Выводить их смогут по одному - один ребенок плюс спасатель, или один ребенок плюс два спасателя.

Учитывая то, что дети находятся на удивление в хорошей форме, как физической, так и психической, два дня уйдет на восстановление сил. За это же время их могут научить базовым навыкам ныряния. Если они будут плыть, спасатели сделают все сами, детям нужно будет только дышать. Если погода не ухудшится, детей могут вывести таким образом", - рассказывает Всеволод Коробов.

Бурят гору

Тайцы также пытаются пробурить альтернативные проходы к сухой комнате, где находятся дети. На гору доставили рейнджеров и спасателей, которые обследуют каждую щель.

"Туда забросили вертолетами бульдозеры, расчистили площадку, завезли буровые аппараты. Бурить не очень хорошо получается, потому что известняк меняется гранитом, а его очень трудно бурить.

Чтобы обеспечить детей продуктами, спасатели сверху по течению через все доступные трещины, подводные реки и т.д., забрасывают плавучие пакеты, в которых находятся энергетические гели, глюкоза, различные пищевые продукты", - говорит украинец.

Осушают источники и откачивают воду

Параллельно тайцы откачивают воду рукавами диаметром в 15-30 сантиметров. Сначала откачивали по 5 кубов в минуту, сейчас 40 кубов в минуту. Понимая, что этого недостаточно, спасатели попытались отвести воду из расположенного рядом водопада, чтобы она не попадала в пещеру. Они начали осушать источники и озера внизу, немного ниже этой пещеры, для того, чтобы воде из пещеры было куда идти. У пещеры сейчас огромное количество техники, которая постоянно работает.

Благодаря тому, что последние три дня не было дождей и удалось дойти до детей. Уровень воды упал, стало проще двигаться. И если в первые дни вода прибывала по 30 см в час, в час, когда мы там были, вода упала на 1,5 метра.

Что будет, если это не сработает

"Худший вариант сейчас - из-за сильных дождей дети будут оставаться там несколько месяцев. Сегодня утром начался дождь и если их максимально быстро оттуда не вывести, то придется на ближайшие 4-5 месяцев забыть о варианте эвакуации водными путями.

В таком случае в пещеру отправят "морских котиков" - медиков, которые постоянно находятся с детьми. Спасатели будут дальше бурить гору и пытаться найти альтернативный выход. Микровзрывы тайцы боятся использовать, чтобы не обвалилась порода", - рассказал украинец.

Ранее "Страна" писала о том, что компания Маска уже испытала подлодку для спасения детей, застрявших в пещере Таиланда.

Также мы рассказывали о том, что в Таиланде из пещеры достали первых двух детей.