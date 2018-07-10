В Питере, во время чемпионата мира по футболу - 2018, разгорается неприятный скандал, связанный с персоной главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Здесь, в одном из дворов на Петроградской стороне появилось граффити тренера. Однако, ультрас питерского Зенита не понравился его жест, и они "модернизировали" портрет, отрезав ему палец, передает "Фонтанка".

Фото: Twitter

Фанаты Зенита увидели в большом и указательном пальцах Черчесова букву "L". С нее начинается название польской "Легии" (Legia). Черчесов тренировал ее в 2015 - 2016 годах. А "реклама" любого другого клуба, кроме "Зенита", в Петербурге неприемлема. "Один город - одна команда!" - главный лозунг питерских ультрас, которые бдительно следят за "чистотой" боления.

Свидетелями вандализма стали случайные прохожие, которые пытались помешать, но были избиты ультрас. Пострадавшие в полицию Петроградского района еще не обращались, сейчас они отлеживаются дома.

Сейчас портрет тренера сборной России Станислава Черчесова во дворе закрашивают серой краской. Граффити стирают его авторы - команда HoodGraff.

По словам художников, стена не будет пустовать, на этом месте в ближайшие сутки появится новый рисунок на футбольную тему. Задумку своего будущего творения авторы раскрывать не стали.

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