Курс НБУ на 10 июля. Доллар подешевел на 6 копеек, а евро немного вырос
Согласно установленному на вторник, 10 июля, Национальным банком Украины официальному курсу гривны, главная европейская валюта подорожала, а доллар США немного просел. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
- 2624,9754 гривны за 100 долларов;
- 3094,5835 гривны за 100 евро;
- 4,1776 гривны за 10 рублей.
Таким образом, курс доллара снизился на 6 копеек по сравнению с 9 июля.
Курс евро вырос на 9 копеек, вновь приблизившись к психологической отметке в 31 грн.
Цена 10 российских рублей поднялась на одну копейку по сравнению с значениями 10 июля.
Ранее "Страна" писала о том, что американские банкиры массово бросают работу, сколотив состояние на криптовалютах.
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