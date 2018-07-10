Сегодня, 10 июля, спасатели Таиланда начали третью по счету и завершающую фазу операции по спасению из затопленной пещеры детской футбольной команды.

Об этом сообщает Интерфакс.

По оценкам источников, штаб спасательной операции рассчитывает сегодня полностью завершить эвакуацию, выведя на поверхность остающихся в пещере четырех подростков из детской футбольной команды и их тренера, которые находятся там с 23 июня.

В понедельник, 9 июля, международной команде пловцов удалось вывести вторую группу "узников" пещеры в составе четырех человек. Еще четыре ребенка были эвакуированы днем ранее.

Как сообщил журналистам представитель Минздрава Таиланда, "все восемь человек чувствуют себя хорошо, все в хорошем настроении".

В то же время отмечено, что у двух детей отмечено подозрение на легочную инфекцию.

Всем спасенным детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней, отмечают местные медики.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Илона Маска уже испытала подлодку для спасения детей, застрявших в пещере Таиланда.