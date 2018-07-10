На неподконтрольных территориях Донбасса - в Донецке и Луганске - снова заработала мобильная связь. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Связь Vodafone, которая исчезла во многих населенных пунктах в понедельник, 9 июля, была восстановлена в Донецке, Луганске и других городах, подконтрольных сепаратистам.

Причиной ЧП в компании назвали обрыв оптововолоконного кабеля, который находится в "серой зоне".

После получения разрешения на проведение работ специалисты провели необходимый ремонт.

Напомним, что последний раз связь на территории, подконтрольной сепаратистам, пропадала в конце апреля. Тогда ее удалось восстановить в течение нескольких дней.

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