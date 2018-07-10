Задержанный в России украинский адвокат Игорь Кияшко отказался от услуг адвоката под давлением силовиков. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его жену Марину Кияшко.

Женщина очень переживает из-за состояния здоровья мужа, поскольку он страдает гипертонией.

Она также подозревает, что Игоря Кияшко сейчас хотят склонить к подписанию признания в шпионаже.

Ни российская, ни украинская власть ситуацию пока не комментировали.

Гражданин Украины Игорь Кияшко был задержан в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Российские следственные органы обвинили его в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.

Сам Кияшко все обвинения против себя категорически отрицает.

Жена Кияшко объяснила, что он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка.

3 июля Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что ФСБ России не допускает защиту к обвиняемому в шпионаже украинскому адвокату Игорю Кияшко.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ поймала на границе украинца, который вез запчасти к авиадвигателям в Россию.

Также мы сообщали, что за сутки ФСБ России перехватила в Азовском море семь судов, следующих в украинские порты.