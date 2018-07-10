На период проведения в Хельсинки саммита президентов США и России Финляндия решила восстановить пограничный контроль. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Финляндии.

"Ради усиления мер безопасности безопасности, мы решили, что восстановление контроля на наших внутренних границах будет оправданным. Кабинет министров должен принять официальное решение относительно проверок на границе во время заседания в пятницу", - рассказал Киммо Эломаа, чиновник финского министерства внутренних дел Финляндии, передает Reuters .

По его словам, главной целью восстановления контроля является недопущение проникновения в страну лиц, которые могут нарушить общий порядок и безопасность во время саммита.

Встреча Трампа и путина пройдет 16 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что перед саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.