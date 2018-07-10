Тяжелое ранение ножом в грудь получил полицейский во время конфликта на одной из баз отдыха Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

"Установлено, что 8 июля между двумя компаниями отдыхающих завязалась драка. Чтобы предупредить правонарушение, полицейский, который находился вне службы неподалеку, вызвал следственно-оперативную группу. До ее приезда он пытался прекратить драку. Однако требования полицейского участники стычки проигнорировали. Один из фигурантов нанес полицейскому проникающий удар ножом в область груди", - говорится в сообщении.

Раненый полицейский в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. Личности нападающего и других участников драки установлены.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Ведутся следственные действия.

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