После отставки двух членов британского кабинета министров - Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что было бы здорово, если бы вместе с ними "ушла в отставку" и сама идея выхода Британии из ЕС.

Об этом политик написал в своем Twitter.

"Политики уходят и приходят, однако проблемы, ими созданные для людей, остаются. Я могу лишь cожалеть, что идея Brexit не ушла вместе с Дэвисом и Джонсоном. Хотя... кто его знает?" - написал Туск.

Фото: Twitter

Напомним, что 9 июля подали в отставку министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер. Спустя сутки и глава МИД Британии Борис Джонсон также ушел в отставку.