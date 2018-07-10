В США, в парке развлечений Gatorland, произошел весьма опасный инцидент. Здесь во время катания на аттракционе отец с сыном зависли над водоемом, в котором содержатся аллигаторы.

У публики большой популярностью пользовался аттракцион, когда нужно спуститься на троссе над небольшим озером, в котором содержат опасных хищников. Для двух американцев этот трюк едва не стал роковым. Отец и сын спускались на троссе, но застряли прямо над аллигаторами. Причиной произошедшего стали неполадки в работе оборудования аттракциона.

Сотрудникам парка развлечений все-таки удалось спустить взрослого и ребенка на землю. В результате произошедшего никто не пострадал.

Пользователь Facebook Stewart Moore разместил у себя видео инцидента.

Видео: facebook.com/stewtv/

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