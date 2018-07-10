После "розового периода" в отношениях между США и Северной Кореей, между сторонами снова начали вознкать серьезные проблемы. Белому дому и КНДР не удалось создать совместную рабочую группу из-за разных взглядов на то, как и какими темпами должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова.

Об этом сообщает Gazeta cо ссылкой на агентство Kyodo.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, американская сторона все-же создала такую группу со своей стороны.

Отмечается, что в Северной Корее не хотят создавать совместную группу из-за расхождений во взглядах: США выступают за быструю денуклеаризацию в полном объеме, а КНДР - за поэтапную.

Ранее "Страна" сообщала, что в КНДР уже не уверены в прекращении ядерной программы из-за тревожных переговоров с Трампом.

Также мы рассказывали, госсекретарь США привез лидеру КНДР два подарка.