В скандал вокруг скандирования на чемпионате мира - 2018 хорватским футболистом Домагоем Видой лозунга - "Слава Украине" - вовлекается все больше людей. Так, известный советский и российский актер (кстати, болельщик питерского "Зенита" - Прим. Ред.) Михаил Боярский тоже высказался по этому поводу.

В интервью Gazeta он прокомментировал политический лозунг "Слава Украине", который после матча со сборной России записали на видео Огнен Вукоевич и Домагой Вида.

Актер отметил, что не видит в этой ситуации ничего страшного.

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", - сказал Михаил Боярский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Хорват Домагой Вида снялся в новом провокационном видео с Ивицей Оличем, в котором прозвучали слова "Слава Украине! Белград гори!".