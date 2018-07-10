Группа Gorillaz, которая собиралась выступить в Киеве 25 июля, не доиграла свой сет на фестивале Roskilde в Германии, после того как 45-летний рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своей части куплета в знаменитой композиции Clint Eastwood, сообщает BBC.

Музыкант, который шагнул прямо со сцены во время последней композиции группы на этом шоу, оперативно доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, артист подтвердил, что получает медицинскую помощь и какое-то время проведет в госпитале.

"Спасибо всем за любовь!", - написал он в Facebook, обещая скоро вернуться.

Ранее "Страна" сообщала, что британский певец вынужден прервать концертный тур из-за раковой опухоли, а также о том, что "Кровосток" не выступит на Atlas Weekend в Киеве из-за сломанной ноги.