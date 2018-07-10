Борис Джонсон опубликовал заявление в связи со своей отставкой с поста министра иностранных дел Великобритании.

Отсканированное изображение документа опубликовано на сайте BBC.

В своем заявлении, в частности, он пишет о том, что в результате действий британских властей на переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС, были потеряны возможности, на которые надеялся народ страны. По словам Джонсона, "мечта умирает" из-за того, что Британии придется смириться с нормами европейского права, которые ей навязываются извне, не имея возможности повлиять на них.

"В этом смысле мы по-настоящему движемся к статусу колонии - и многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой конкретной договоренности", - написал Джонсон.

Помимо экономических соглашений, бывший министр также выразил серьезные опасения в связи с обязательствами, которые Британия берет на себя по вопросу нелегальных мигрантов.

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