Новым министром иностранных дел Великобритании после отставки Джонсона стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант, сообщает в понедельник Даунинг-стрит.

"Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter.

Фото: twitter.com/10downingstreet

Хант является членом Консервативной партии, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Эту же должность он сохранил затем в кабинете Мэй.

Кроме того, 2010 по 2012 годы Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

Отец Ханта с 1985 по 1987 годы занимал должность командующего флотом британских военно-морских сил - одно из высших званий в ВМС.

В 2009 году Джереми Хант женился на китаянке Люсии Гуо, у них есть сын и две дочери.

Пост министра здравоохранения вместо Ханта занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.

Министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту назначен генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Как сообщала "Страна", Британия возмутилась платой за въезд в ЕС после Брексита.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон сделал первое заявление после отставки.