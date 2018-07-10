Сегодня вечером, в Киеве, Дарницком районе, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Как говорится в сообщении, в доме на ул. Драгоманова, 18 горит квартира на одном из последних этажей. Огонь охватил по меньшей мере один балкон.

На место происшествия вызваны пожарные. Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Видео: facebook.com/

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