В интернете появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит лозунг "Слава Украине!". Видео разместил канал Ультрас Динамо на Youtube.

Компанию Виде в ролике составил Ивица Олич - экс-игрок сборной Хорватии и московского ЦСКА, который сейчас входит в тренерский штаб национальной команды. Вида также говорит "Белград, гори".

Где именно и когда снято это видео не известно, но в YouTube его выложили 9 июля и в руках у Домагоя бутылка пива Bud - спонсора чемпионата мира по футболу в России.

Видео: Youtube/Ultras Dynamo Kyiv TV

Напомним, после субботнего матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Хорвата Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч за "Слава Украине!" на видео.

Как сообщала "Страна", ФИФА проверит видеобращение Домагоя Виды, в котором он произнес - Слава Украине. Согласно уставу организации, не допускаются различные политические выступления футболистов.

Напомним, что Огнен Вукоевич вернулся в киевское "Динамо", где попробует себя в новом амплуа.