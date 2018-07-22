Одна из гипотез появления на теле зебры полосок гласит о том, что черно-белый окрас помогает животным эффективно охлаждаться.

Венгерские ученые переодели бочки с водой в зебр, коров и лошадей и начали исследование. В статье, опубликованной в Scientific Reports, сообщается, что полосатая шкура зебры охлаждает не так хорошо, как серая и белая коровья шкура,.

Фото: nature.com/

Термография показала, что самыми холодными оказались поверхности бочек, покрытых белой и серой коровьими шкурами, а самой горячей - бочка, покрытая черной коровьей шкурой. Тепло на поверхности бочек, покрытых искусственной и натуральной шкурой зебры, было равномерно распределено между черными и белыми полосками. Распределение температуры на поверхности обернутых в зебровую (как искусственную, так и натуральную) шкуру бочек было примерно равно температуре тела настоящей зебры: ее также оценили с помощью термографии.



Анализ температуры воды внутри бочки в особо жаркие дни (при температуре выше 25 градусов Цельсия) показал, что белые и серые коровьи шкуры охлаждают воду в бочках лучше всего - и только затем следует шкура настоящей и искусственной зебры.

Под воздействием солнечного света черные полосы на теле зебры становятся теплее, а белые - наоборот, холоднее. При повышении силы ветра контраст температур сильно повышается: гипотеза о свойствах терморегуляции шкуры зебры, поэтому, основывается на том, что охлаждение происходит за счет соприкосновения восходящих (со стороны теплых черных полосок) и нисходящих (со стороны белых полосок) потоков воздуха. Полученные экспериментальные данные говорят о том, что использование зебрами полосок для терморегуляции не так эффективно, как одноцветная серая или белая коровья шкура: поэтому происхождение полосок, скорее всего, не связано с необходимостью в охлаждении тела зебры.

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