Обитавшие в Америке до прихода европейцев домашние собаки, вероятнее всего, произошли из Сибири. Эти животные проникли на континент вместе с первыми волнами переселенцев, говорится в издании Science.

Затем часть собак - "первопроходцев" в Арктике заменили собаки северных народов, которые мигрировали из Сибири в Гренландию около тысячи лет назад. А собаки, прибывшие из Европы в XV-XVI веках, и позднее, во время Золотой лихорадки на Аляске, практически полностью вытеснили древних американских собак.

О том, что собаки обитали в Америке до прихода европейцев, было известно довольно давно. Древнейшие собачьи останки на территории Северной Америке датируются периодом 10,2-9,6 тысяч лет назад, примерно через 4,5 тысячи лет после появления на континенте людей. Вероятно, собаки не были одомашнены на континенте и не имели отношения к местным волкам, но когда и откуда они появились, было неясно.

Группа исследователей из 10 стран под руководством Лорана Франца из Лондонского университета решила это выяснить. Ученые отсеквенировали митохондриальную ДНК (передающуюся по материнской линии), выделенную из останков 71 особи - эти собаки жили в Америке или Сибири в период 9,9 - 1 тысяча лет назад. В качестве референтной, авторы анализировали уже известные последовательности 145 древних и современных псовых.

Кроме того, исследователи секвенировали ядерную ДНК семи собак, живших в Северной Америке в последние девять тысяч лет и сравнили их с 45 геномами современных животных из Америки и Евразии.

Выяснилось, что древние американские собаки были генетически ближе к собакам, а не к американским или евразийским волкам. Вероятнее всего, они не были одомашнены на континенте, а появились вместе с мигрантами из Сибири, и, возможно, не с первой волной переселенцев, но до того, как Берингию затопило около 11 тысяч лет назад. Их ближайшими родственниками были животные, родственные современным арктическим породам - аляскинскому маламуту и хаски, а также гренландским собакам.

Согласно генетическим исследованиям, современных собак можно разделить на две большие группы - Восточно-азиатскую (к ним относятся австралийские динго) и западно-евразийскую (включает европейских, индийских и африканских собак). Авторы новой статьи показали, сибирские предки древних американских собак были предшественниками и обеих современных групп. Так что, по-видимому, кроме двух существующих групп собак существовала и третья, ныне исчезнувшая.

Также исследователи показали, что современные породы с американского севера и древние собаки, расселившиеся по Северной Америке, произошли от одного предка. Но около тысячи лет назад древних собак в Арктике сначала потеснили животные, которые мигрировали из Сибири в Гренландию. А окончательно они исчезли сравнительно недавно, когда во время Золотой лихорадки на Аляске появились евразийские ездовые собаки. Древние собаки с остальной части континента практически исчезли после того, как в XV-XVI веках в Америке появились европейские завоеватели.

Фото: nplus1.ru

Темно-синяя стрелка - первое появление собак в Америке, вместе с первыми волнами переселенцев (17,5-13 тысяч лет назад). Голубая стрелка - вторая миграция собак, вместе с северными народами около тысячи лет назад. Бежевая стрелка - миграция вместе с европейскими завоевателями и колонистами в XV-XVI веках. Красная стрелка - ездовые собаки появились на Аляске вместе с золотоискателями в начале XX века.

Кроме того, исследователи обнаружили связь между древними американскими собаками и трансмиссивной венерической саркомой псовых - заразной формой рака, который передается половым путем. Предположительно, это заболевание появилось около 11 тысяч лет назад у одной собаки, которая передала его другим. Авторы исследования установили, что эта особь генетически была похожа на древних американских собак.

"Это удивительно, понимать, что, возможно, единственным напоминанием об исчезнувшей группе собак осталась злокачественная опухоль, которая передается от собаки к собаке", говорит один из авторов работы Мари Ни Лезлобхейр из Кембриджского университета.

Ранее исследователи проследили пути передвижения собак по миру по миграции линий саркомы. Оказалось, что с момента появления заболевания, ДНК саркомы "путешествовала" как минимум пять раз.

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