Россия 8-9 июля не задерживала никаких судов в Азовском море, а только останавливала для досмотра, что является законным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя заявление заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид о задержании ФСБ России 7 судов на Азове.

"На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание", - сказал он в комментарии "Украинской правде" .

Слободян подчеркнул, что упомянутые 7 судов представители береговой охраны России останавливали для осмотра.

"В данном случае РФ продолжает осматривать суда, идущие в и из украинских портов на Азовском море. В этой ситуации мы заложники Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в начале 2004 года", - пояснил Слободян.

Он уточнил, что согласно этому соглашению, Азовское море является морем внутреннего пользования для Украины и России.

"Поэтому любая из сторон может свободно передвигаться по всему бассейну моря и соответственно осматривать те суда, которые вызывают подозрение, или по каким-то другим причинам. Другое дело, что сейчас РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину. Но они не задерживают эти суда, они их просто осматривают, после чего суда следуют дальше своим курсом. Формально россияне ничего не нарушают", - сказал Слободян.

Он добавил, что Украина знает обо всех осмотрах, документирует их и передает информацию в правоохранительные органы и в соответствующие министерства и ведомства.

По словам Слободяна, из упомянутых семи, 3 суда двигались с Украины, а 4 – в Украину (из них два уже пришли, два придут в ближайшее время).

Он добавил, что также осматривает суда, идущие в Россию или из России, и Украина.

"Мы проверяем те суда, которые следуют рекомендованными курсами, или те, которые находятся вблизи от берега материковой Украины. Но наши мощности сил морской охраны существенно уступают мощностям погранслужбы РФ", - сказал Слободян.

Он не смог назвать, сколько судов проверила Украина.

"За эту неделю не скажу, но за прошлую наш корабль "Балаклава" нес службу в акватории Черного моря, и за 5 дней было проверено 63 суда, которые двигались в или из РФ", - подытожил Слободян.

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