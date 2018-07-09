В селе Васильевка, что в Черновицкой области, мужчина ходил по улице с флагом России в руках. Оцевидци утверждают, что он обиделся на власть, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"Во время мониторинга одной из социальных сетей, правоохранители обнаружили сообщение, в котором говорится о мужчине, который разгуливал по селу с флагом страны-агрессора. По словам автора публикации, местный житель обиделся на власть из-за проблем экономического характера. Это и натолкнуло человека на такой шаг и в состоянии душевного волнения он прошелся по селу Васильевка Сокирянского района с флагом России в руках", - сообщили в полиции.

Поступок мужчины, который прошел по селу с российским флагом в руках, активно обсуждают пользователи социальных сетей.

На место выехала следственно-оперативная группа Сокирянского отделения полиции для проверки достоверности данной информации. Полицейские проводят опрос местных жителей и возможных очевидцев инцидента.

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