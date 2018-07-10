Комитет рефери ФИФА опубликовал список рефери и их помощников на полуфиналы, матч за третье место и финал чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Для этого в ФИФА выбрали 12 судей, 26 помощников рефери и 10 видеопомощников.

Уругваец Кунья, которому 41 год, уже получил назначение на полуфинальный поединок между сборными Франции и Бельгии, который состоится 10 июля в Москве.

Турок Джюнейт Чакыр, которому также 41 год, обслужит второй полуфинал Англия - Хорватия, что пройдет 11 июля в Петербурге.

Бригады арбитров на финал и матч за третье место будут объявлены позднее.

В список судей попали: Алиреза Фаган (Иран), Маланг Дидье (Сенегал), Марк Гейгер (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуелос (Мексика), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Кунейт Чакыр (Турция), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия).

Видеоассистентами станут - Вильтон Сампайо (Бразилия), Мауро Вильян (Аргентина), Бастиан Данкерт (Германия), Артур Диаш Суарес (Португалия), Павел Гиль (Польша), Массимилиано Иррати (Италия), Данни Маккели (Нидерланды), Даниэль Орсато (Италия ), Паоло Валери (Италия), Феликс Цвайер (Германия).

Во вторник, 10 июля в первом полуфинале Мундиаля встретится Франция с Бельгией, а 11-го Хорватия с Англией. Затем состоится матч за третье место и финал в Москве.

Напомним полный календарь матчей чемпионата мира по футболу в России.