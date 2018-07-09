Апелляционный суд Львовской области на своем заседании 9 июля оставил без изменений меру пресечения еще одному из несовершеннолетних участников разбойного нападения на лагерь ромов.

Об этом Укринформу сообщила спикер областной прокуратуры Юлия Шевченко.

"Областной апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции - Пустомытовского районного суда относительно двухмесячного содержания под стражей для еще одного из несовершеннолетних участников нападения на лагерь ромов. Еще одного несовершеннолетнего Апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест", - сообщила Шевченко.

По ее словам, разбирательство дела третьего подростка суд отложил до 19 июля в связи с болезнью его защитника.

Ранее суд оставил без изменения приговор Пустомытовского районного суда относительно 60-дневного содержания под стражей для 20-летнего организатора нападения и еще трех фигурантов.

Всего правоохранители задержали восьмерых участников нападения. Ранее всех подозреваемых суд арестовал без права залога. Они подали апелляцию.

Ранее в полиции сообщили, сколько в Украине случаев нападения на ромские таборы.

Мы писали, что Геращенко считает, что нападение на лагерь ромов организовала Россия, а следующими на очереди были евреи.