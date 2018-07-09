В Международной федерации футбола (ФИФА) приняли решение оштрафовать члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после инцидента с записью видео "Слава Украине".

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России.

После субботнего матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнир, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение.

Отмечается, что ФИФА при вынесении решения приняла во внимание тот факт, что Вукоевич принес извинение за произошедшее, а Хорватский футбольный союз своевременно принял меры и лишил Вукоевича аккредитации.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

Как сообщала "Страна", ФИФА проверит видеобращение Домагоя Виды, в котором он произнес - Слава Украине. Согласно уставу организации, не допускаются различные политические выступления футболистов.

Напомним, что Огнен Вукоевич вернулся в киевское "Динамо", где попробует себя в новом амплуа.